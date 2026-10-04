झांसी के अरुण कुमार ने लिया देहदान का संकल्प, मृत्यु के बाद मेडिकल छात्रों के काम आएगा शरीर

जागरण संवाददाता, झांसी। मृत्यु के बाद भी किसी के काम आने की इच्छा लिए ग्वालियर रोड स्थित बंसल कॉलोनी निवासी अरुण कुमार ने देहदान का संकल्प लिया है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद देह महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय के शरीर रचना (एनाटॉमी) विभाग को सौंपने की इच्छा जताई है, ताकि मेडिकल विद्यार्थियों के अध्ययन और चिकित्सा शिक्षा में इसका उपयोग हो सके।

अरुण कुमार ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. सुधीर कुमार को देहदान का संकल्प पत्र सौंपा। संकल्प पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मृत्यु के बाद उनकी देह का उपयोग विद्यार्थियों के अध्ययन तथा चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन्होंने अपनी इच्छा और पूर्ण मानसिक सन्तुष्टि के साथ लिया है।

अरुण कुमार ने अपने परिजनों से भी अनुरोध किया है कि मृत्यु के बाद उनकी देह को मेडिकल कॉलेज को सौंपने में सहयोग करें। उनका मानना है कि देहदान के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। मानव शरीर की संरचना का प्रत्यक्ष अध्ययन मेडिकल विद्यार्थियों के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।