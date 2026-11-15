जौनपुर में शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, चार घंटे बाद टावर पर ही हुआ सिंदूरदान

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बरसठी के बारीगांव में रविवार सुबह नेहा गौतम प्रेमी से शादी की जिद पर गांव स्थित मोबाइल फोन टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब छह बजे टावर पर चढ़ी युवती अपने प्रेमी अभिजीत गौतम से शादी करने की मांग करने लगी।

जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड के जवान भी आ गए। करीब चार घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद सुबह लगभग 10:30 बजे युवती के प्रेमी अभिजीत गौतम को टावर पर बुलाया गया।