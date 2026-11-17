जौनपुर में भूमि विवाद में युवक को पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस मौके पर
जौनपुर के मैनुद्दीनपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 37 वर्षीय राकेश कुमार गौतम की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर ...और पढ़ें
HighLights
जौनपुर में भूमि विवाद में युवक की हत्या।
राकेश कुमार गौतम को लाठी-डंडों से पीटा गया।
गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात किया गया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव में मंगलवार को भूमि विवाद में घर के सामने दरवाजे पर ही 37 वर्षीय राकेश कुमार गौतम को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया।
ग्राम समाज की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर एक बार मंगलवार को फिर से विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हो गई। राकेश कुमार गौतम की चोट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।