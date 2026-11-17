जागरण संवाददाता, जौनपुर। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव में मंगलवार को भूमि विवाद में घर के सामने दरवाजे पर ही 37 वर्षीय राकेश कुमार गौतम को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

ग्राम समाज की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर एक बार मंगलवार को फिर से विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हो गई। राकेश कुमार गौतम की चोट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।