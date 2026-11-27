

जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर): मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तहसील सभागार में कोटेदारों, पंचायत सहायकों व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की बैठक हुई। अध्यक्षता एसडीएम अंकुर वर्मा ने की।



एसडीएम ने बताया कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने पंचायत सहायकों को घर-घर जाकर पात्र युवाओं को जागरूक करने और बीएलओ के माध्यम से अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाने के निर्देश दिए। कोटेदारों व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से भी अभियान का प्रचार-प्रसार करने की अपील की।



