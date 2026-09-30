कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण पर किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार देगी पैसा, लाभ पाने के लिए 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरकार द्वारा आलू उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर अनुदान देने की योजना चलाई जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी डा. सीमा सिंह राणा ने बताया कि जनपद के पात्र किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन करना अनिवार्य है।

योजना के तहत प्रति कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल व 200 क्विंटल आलू के भंडारण पर 100 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ पट्टाधारक किसानों को भी मिलेगा। पात्रता का निर्धारण परिवार रजिस्टर व भू-अभिलेखों के आधार पर होगा। परिवार के सदस्यों को उनके दर्ज रकबे के अनुसार पृथक-पृथक लाभ मिलेगा।