जागरण संवाददाता, जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मड़ैया गांव में शुक्रवार की रात आई बारात में द्वारचार के दौरान हाइवे से नीचे ढलान पर उतर रहे दूल्हे के रथ से कुचलकर रोड लाइट लेकर चल रहे दो मजदूरों की मौत हो गई। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने की वजह से यह हादसा हुआ।

बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया लेदुका निवासी वैभव यादव की बारात मडैया आई हुई थी। रात में जलपान के बाद करीब पौने 11 बजे द्वारचार के लिए निकली थी। नौपेड़वा बाजार के उत्तर राष्ट्रीय राज्यमार्ग से नीचे म्यूजुक सिस्टम उतरते समय ढलान पर था। रथ का चालक ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया।