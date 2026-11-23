जागरण संवाददाता, नौपेड़वा (जौनपुर)। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बक्शा थाना क्षेत्र के शिवगुलामगंज में यू-टर्न के पास रविवार सुबह दो कारों में जोरदार टक्कर हो गईं। आडी कार में सवार दूल्हा-दुल्हन एयरबैग समय से खुल जाने से बच गए।

दूल्हे के छोटे भाई को मामूली चोटें आईं हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दोनों कारों को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र के ग्राम खिहारन बारुन निवासी कुलदीप मिश्र के पुत्र का शनिवार को वाराणसी में विवाह हुआ। दूल्हा-दुल्हन व सहबाला विदाई के बाद कार से अयोध्या लौट रहे थे।