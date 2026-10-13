जागरण संवाददाता, जौनपुर। मैनेजर का वाट्सएप हैक कर चैटिंग के जरिए 75 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम थाना और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपितों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन एंड्रायड मोबाइल फोन, नेपाली मोबाइल नंबर और एक चेकबुक बरामद हुई है।

पुलिस ने खातों में साइबर ठगी के करीब एक करोड़ 55 लाख रुपये होल्ड कराए हैं। धनराशि वापस कराने की प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपितों की पहचान महराजगंज जिले के सोनौली निवासी विनोद कुमार मिश्रा, बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के सेमरा निवासी लवकेश कुमार सिंह और महराजगंज जिले के चौक क्षेत्र के नक्सा बक्सा गांव निवासी कमल यादव के रूप में हुई है।

आठ अक्टूबर को साइबर क्राइम थाने में 75 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। विवेचना में पता चला कि साइबर अपराधियों ने वादी के मैनेजर का वाट्सएप हैक कर चैटिंग के माध्यम से दो बैंक खातों में रकम मंगाई। इनमें एक खाते में 45 लाख और दूसरे में 30 लाख रुपये भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक, गिरोह कमीशन के लालच में लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनमें ठगी की रकम मंगाता था और फिर उसे दूसरे खातों में स्थानांतरित कर देता था।