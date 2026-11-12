जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर के तिलौरा (मिश्रकपुर) गांव में 13 वर्षीय किशोर के पेट में सुई चले जाने से हालत बिगड़ गई। घरवाले उसे जौनपुर स्थित राजकुमार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने गंभीर हालत देख रेफर कर दिया। प्रयागराज स्थित शांति विलास अस्पताल आपरेशन कर सुई निकालने के बाद अब हालत स्थिर बताई जा रही है।

गांव निवासी अजय मौर्य उर्फ पिंटू का पुत्र हर्ष मंगलवार को घर में खेल रहा था। इसी दौरान वह कपड़ा सिलाई करने वाली सुई से दांत खोदने लगा। इसी बीच असावधानी से अचानक सुई उसके पेट में चली गई। डर की वजह से उसने घटना की जानकारी घरवालों को नहीं दी व चारपाई पर जाकर लेट गया।

कुछ देर बाद पेट में दर्द होने के साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत देखकर स्वजन घबरा गए व पास के एक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से जवाब मिलने पर उसे शहर के राजकुमार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर आकर गए। अल्ट्रासाउंड में पेट में सुई दिखने के बाद डाक्टर ने रेफर कर दिया।