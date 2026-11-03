जागरण संवाददाता, जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की दो छात्राओं ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच पर अपनी शोध प्रतिभा का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘वेलनेसकान-2026’ की मौखिक शोध प्रस्तुति प्रतियोगिता में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मंजूसा सिंह ने द्वितीय और आतिफा हफीज ने तृतीय पुरस्कार हासिल किया।

30 अक्टूबर से एक नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में देश-विदेश के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं सहित कुल 1,158 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। जैव प्रौद्योगिकी श्रेणी में मंजूसा सिंह ने ‘मंकी पाक्स के विरुद्ध एंटीवायरल पेप्टाइड्स की प्रतिरक्षा सूचना विज्ञान आधारित स्क्रीनिंग’ विषय पर शोध प्रस्तुत किया।