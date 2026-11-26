जागरण संवाददाता, जौनपुर। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिद्दीकपुर में गुरुवार को प्रदेश स्तरीय ओपेन महिला खो-खो एवं वालीबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिला खेल कार्यालय व जिला प्रशासन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों के 468 खिलाड़ी व प्रशिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता 28 नवंबर तक चलेगी।

खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए लगन और परिश्रम के साथ खेल में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने वालीबाल में सर्विस मारकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। क्रीड़ा अधिकारी अशोक सोनकर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य विकास अधिकारी को भी सम्मानित किया गया।

वालीबाल के उद्घाटन मुकाबले में प्रयागराज मंडल ने कानपुर को सीधे सेटों में 2-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में गोरखपुर ने बस्ती तथा तीसरे में आजमगढ़ ने सहारनपुर मंडल को 2-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया।खो-खो में वाराणसी ने मुरादाबाद को पांच अंक, गोरखपुर ने मेरठ को तीन अंक और बस्ती ने झांसी को 12 अंक से हराया।