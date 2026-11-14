जौनपुर में चोरी के 939 मोबाइल के साथ सात गिरफ्तार, दिल्ली में खपाते थे फोन

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बक्शा पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन खरीदकर दिल्ली में बेचने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 939 मोबाइल फोन, 272 सिम कार्ड, 40 बोरी मोबाइल स्क्रैप पार्ट्स और 24 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक टाटा टियागो कार और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी कब्जे में ली है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित चोरी और पुराने मोबाइल कम कीमत पर खरीदकर बक्शा क्षेत्र में किराये के मकान में जमा करते थे। इसके बाद मदरबोर्ड, डिस्प्ले, कैमरा समेत उपयोगी पार्ट्स अलग कर उन्हें असेंबल किया जाता था। तैयार फोन हसीम खान उर्फ वसीम के माध्यम से दिल्ली में अलग-अलग लोगों को बेचे जाते थे। पूछताछ में आरोपित मोबाइलों के वैध कागजात या खरीद की रसीद नहीं दिखा सके।