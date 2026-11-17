जागरण संवाददाता, जौनपुर। स्थानांतरणाधीन विशेष सचिव नगर विकास उमेश मिश्रा जौनपुर के 61वें जिलाधिकारी होंगे। वह कई जगहों पर जिलाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जिलाधिकारी सैमुअल को पाल एन अब अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) सहकारी समितियां के पद पर तैनाती दी गई है।

सैमुअल पाल एन ने छह महीने 11 दिन तक जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उनके स्वास्थ्य, शिक्षा सहित किए गए कई कार्य सराहनीय रहे। विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान कई बार वह शिक्षक की भूमिका में भी रहे। नवनियुक्त जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने पीसीएस अधिकारी के रूप में वर्ष 2012 में सिविल सेवा में प्रवेश किया। वर्ष 2018 में आइएएस संवर्ग में पदोन्नति मिली। वह मूल रूप से प्रयागराज के निवासी हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक व लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है।