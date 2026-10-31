जौनपुर में नौकरी के नाम पर 5.50 लाख रुपये की ठगी, प्रबंधक सहित पांच पर केस

जागरण संवाददाता, जौनपुर। निजी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 5.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को प्रबंधक सहित पांच लोगों पर केस दर्ज कर जांच-पड़ताल में जुट गयी है।

सरपतहां थाना क्षेत्र के सवायन गांव निवासी दीपक दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वह एक निजी विद्यालय में शिक्षक है। रिश्तेदार के माध्यम से श्री देवकी जन कल्याण जूनियर हाईस्कूल रामपुर बदलापुर के प्रबंधक सभाजीत तिवारी से मुलाकात हुई।

आरोप है कि एक दूसरे पर विश्वास करके विद्यालय में शिक्षक की नौकरी दिलाने के लिए साढ़े सात लाख रुपये में तय हुआ। इसमें से 5.50 लाख रुपये नियुक्ति के पहले तथा दो लाख बाद में देने की बात तय हुई।