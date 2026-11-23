जासं, नौपेड़वा (जौनपुर)। बक्शा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मड़ैया गांव में शुक्रवार की रात वरयात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक रथ से कुचल जाने से दो श्रमिकों की मौत के मामले में आरोपित चालक दीपक बिंद को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया आरोपित इलेक्ट्रिक रथ चालक दीपक बिंद को दबिश देकर उसके गांव महनपुर से गिरफ्तार किया गया। मालूम हो कि बरात गांव में पहुंचने के बाद जलपान के पश्चात द्वाराचार की रस्म से पूर्व वरयात्रा के दौरान दूल्हा वैभव यादव रथ पर बैठकर चल रहा था।