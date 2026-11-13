20 नवंबर से शुरू होंगी पूर्वांचल विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं, केंद्र सूची जारी

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की स्नातक एवं परास्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। सत्र 2026-27 की बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और एमकॉम की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 20 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक डा. विनोद कुमार सिंह की ओर से केंद्रों की सूची जारी की गई है।

जौनपुर और गाजीपुर के साथ प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र के संबद्ध महाविद्यालयों के लिए करीब 325 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए 20 नोडल केंद्र भी निर्धारित किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की विस्तृत सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।