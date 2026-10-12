पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ड्रोन तकनीक पर पांच दिवसीय 'स्वयान' बूटकैंप शुरू, ट्रेनिंग के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक ड्रोन तकनीक से दक्ष बनाने के लिए सोमवार से पांच दिवसीय ‘स्वयान’ बूटकैंप शुरू हुआ। सी-डैक, नोएडॉ के सहयोग से 16 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) और सेंसर तकनीक के अनुप्रयोगों की सैद्धांतिक जानकारी के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि आधुनिक तकनीक के दौर में विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक कौशल से जोड़ना जरूरी है। इस बूटकैंप के माध्यम से विद्यार्थी ड्रोन के निर्माण, संचालन और उडॉन की बारीकियां सीख सकेंगे।