पूर्वांचल विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल पर प्रवेश में अपार आईडी की अनिवार्यता खत्म

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के समय अपार आईडी का प्रमाणीकरण अब अनिवार्य नहीं रहेगा। महाविद्यालयों के प्राचार्य-प्राचार्या और विद्यार्थियों के अनुरोध पर कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह के आदेश के क्रम में यह अनिवार्यता हटा दी गई है।

कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने सभी संबंधित महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि अपार आईडी के अभाव में जिन विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं हो सका है, उनका समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण, पाठ्यक्रम चयन और प्रवेश ग्रांट की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी करा दी जाए।