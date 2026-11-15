जौनपुर में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था से प्रसव के प्रति बढ़ा आमजन का विश्वास

जागरण संवाददाता, जौनपुर। प्रसव के दौरान होने वाली प्रसूताओं व शिशुओं की मौत के आंकड़ों को कम करने और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाएं अब धरातल पर रंग दिखाने लगी हैं। सुरक्षित प्रसव को लेकर जहां एक ओर लोगों का सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वास तेजी से बढ़ा है, वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिले में बढ़े प्रसव के आंकड़ों के रूप में सामने आ रहा है।

स्वास्थ्य विभाग से मिले अक्टूबर माह के आंकड़ों पर गौर करें तो यह साफ हो जाता है कि अब लोग प्राइवेट अस्पतालों की बजाय सरकारी महकमों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। प्रसव के दौरान आने वाली दुश्वारियों और जटिलताओं को दूर करने के लिए अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांच, जीवनरक्षक दवाएं और उच्चस्तरीय उपचार की मुकम्मल व्यवस्था की गई है।

उच्च जोखिम वाली (हाई रिस्क) गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उनका विशेष उपचार किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी खतरे से बचाया जा सके। वर्तमान में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय समेत सभी 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। वहीं, जिला महिला अस्पताल व पांच एफआरयू केंद्रों पर सुरक्षित सीजर (ऑपरेशन) किए जा रहे हैं।