जौनपुर में धान खरीद का शुभारंभ, शाहगंज केंद्र पर खरीदा गया 41.20 क्विंटल धान

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में धान खरीद प्रक्रिया का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया है। खाद्य व रसद विभाग के शाहगंज धान क्रय केंद्र पर पहले दिन कृषक राधेश्याम यादव ने 41.20 क्विंटल धान की बिक्री की। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमित द्विवेदी ने क्रय केंद्र पर पहुंचकर कृषक का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जिलाधिकारी के निर्देशन में पांच विभिन्न क्रय संस्थाओं के माध्यम से कुल 161 धान क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार पंजीयन प्रक्रिया को बेहद सरल और तकनीकी रूप से लचीला बनाया गया है।

अब किसान फार्मर आईडी या गत वर्ष की भांति अपने गाटा का विवरण जोड़कर आसानी से घर बैठे आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तहसील या कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जनपद में अब तक 2352 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 745 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।



जिलाधिकारी ने किया नवीन मंडी और कोठवार केंद्र का औचक निरीक्षण

जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने शुक्रवार को जनपद के नवीन मंडी तथा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोठवार (विकास खंड करंजाकला) स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र एवं खाद वितरण समिति का औचक निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र के अभिलेखों व रजिस्टरों की जांच की। रजिस्टरों में दर्ज किसानों के मोबाइल नंबरों पर फोन कर स्थिति का जायजा लिया। किसानों ने बताया कि वर्तमान में धान में नमी अधिक होने के कारण वे आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर अपना धान केंद्र पर लाएंगे। मंडी परिसर में साफ-सफाई में कमी मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने और किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।