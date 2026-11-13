जौनपुर में आनलाइन गाय खरीदने के चक्कर मे गंवाए 1. 42 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सोशल मीडिया पर गाय की खरीदारी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यूट्यूब पर गाय पसंद कर खरीदने के चक्कर में ऊंचगांव निवासी एक व्यक्ति को साइबर ठग ने 1 लाख 42 हजार छह सौ रुपये का चूना लगा दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने राजस्थान निवासी आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया है।

ऊंचगांव निवासी तिलकधारी सिंह ने बीते अक्टूबर माह में यूट्यूब पर एक गाय का वीडियो देखकर उसे खरीदने की इच्छा जताई। इस दौरान उनकी बात विक्रेता रूपेश कुमार निवासी जयपुर, राजस्थान से हुई। आरोपित के कहने पर उन्होंने पहले पांच हजार रुपये अग्रिम भेज दिए।