जागरण संवाददाता, गौराबादशाहपुर (जौनपुर)। थाना क्षेत्र के चक मुस्तफाबाद गांव में भूमि विवाद को लेकर बीते बुधवार को स्कार्पियो वाहन से रौंद दिए जाने से घायल राजनाथ यादव के रविवार को उपचार के दौरान बीएचयू ट्रामा सेंटर में दम तोड़ देने से मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। चार अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। पांच नामजद आरोपितों में मुख्य राम यादव उर्फ रामचंद्र यादव को पुलिस शनिवार को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अन्य आरोपितों की पुलिस टीमें तलाश कर रही हैं।

मालूम हो कि गांव निवासी मनोज कुमार यादव का अपने सगे भाई नरेंद्र यादव से डेढ़ फीट भूमि को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा था। समाधान के लिए बुधवार की सुबह सड़क किनारे पंचायत हो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कहासुनी होने पर मौके पर स्कार्पियो लेकर पहुंचे नरेंद्र यादव के पुत्र राम यादव उर्फ रामचंद्र यादव ने पंचायत में बैठे मनोज कुमार व उनके पक्ष के लोगों को रौंद दिया था।