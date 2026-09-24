जौनपुर में ओपी राजभर का चुनावी शंखनाद, जफराबाद और केराकत सीट पर सुभासपा ठोकेगी दावेदारी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जलालपुर क्षेत्र स्थित खुशी होटल में गुरुवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जोनल एवं सेक्टर प्रभारी समीक्षा बैठक हुई। इसमें पार्टी मुखिया कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जौनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से जफराबाद और केराकत विधानसभा सीटों पर दावेदारी की तैयारी की जा रही है। जफराबाद विधानसभा सीट वर्तमान में सुभासपा की सीटिंग सीट है। संगठन के पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करें और सरकार की योजनाओं तथा पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने पदाधिकारियों से क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बनाए रखने और बूथ स्तर की समस्याओं की जानकारी संगठन तक पहुंचाने को कहा। आगामी चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ जुटना होगा। उन्होंने संगठन पदाधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाया जाए, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल सके। ओमप्रकाश राजभर ने पूर्वांचल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को भी दोहराया।

राजभर ने कहा कि सुभासपा अपने एजेंडे पर कायम है और पूर्वांचल राज्य के गठन की आवाज वह आगे भी उठाते रहेंगे। बैठक के दौरान संगठन की बूथवार स्थिति, जोन एवं सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई।