लखनऊ में 'अपना पक्का घर' का सपना होगा पूरा, विकसित होगी वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजना
LDA Housing Schemes: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भूमिपूजन एवं भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ करने के साथ पांच बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का शिलान्यास किया।
HighLights
₹12,000 करोड़ की लागत से 10,680 एकड़ में विकसित होंगी दो बड़ी आवासीय योजना
2,166 करोड़ से प्रस्तावित पांच बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का शिलान्यास
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार राजधानी लखनऊ में सुनियोजित विस्तार और नागरिकों के 'अपना पक्का घर' के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इसके साथ ही गुरुवार को लखनऊ में एक नया अध्याय जुड़ गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजनाओं का भूमिपूजन एवं भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 2,166 करोड़ से प्रस्तावित पांच बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का शिलान्यास किया।
लखनऊ में ₹12,000 करोड़ की लागत से 10,680 एकड़ में विकसित होने वाली वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजनाओं का भूमिपूजन एवं भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने ₹2,166 करोड़ से प्रस्तावित पांच बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भूमिपूजन एवं भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ करने के साथ जिन पांच बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का शिलान्यास किया, उनको विकसित शहर, सुगम जीवन और सुरक्षित आवास बताया जा रहा है। इनको 'नए उत्तर प्रदेश' के 'नए लखनऊ' की नई पहचान बताया जा रहा है।