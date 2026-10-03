एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रोहित यादव के घर तक बनेगी पक्की सड़क, विधायक रागिनी सोनकर ने किया वादा

जागरण संवाददाता, मीरगंज। मछलीशहर की सपा विधायक ड. रागिनी सोनकर ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव से उनके आवास पर मुलाकात कर बधाई दी।

उन्होंने रोहित के घर तक पक्की सड़क और इंटरलॉकिंग कराने का आश्वासन दिया। कहा कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद काम शुरू कराने का प्रयास होगा। विधायक ने कहा कि सपा सरकार में खिलाड़ियों को उनका असली हक मिलेगा।