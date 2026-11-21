जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में शादी समारोह से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और अनोखा मामला सामने आया है। विवाह की तिथि लिखने में हुई एक छोटी सी चूक के कारण दूल्हा और बाराती निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच गए। अचानक बिना पूर्व सूचना के बारात को दरवाजे पर खड़ा देख वधू पक्ष के लोग हैरान रह गए और घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हालांकि, ग्रामीणों और घरातियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को संभाला और आनन-फानन में बारातियों के स्वागत-सत्कार की व्यवस्था की। यह अनोखी शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, जौनपुर के बांसगंज मखदुमपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी की पुत्री कंचन का विवाह सुजानगंज क्षेत्र के मड़वा, पवारा गांव निवासी जमुना प्रसाद कनौजिया के पुत्र नरसिंह के साथ तय हुआ था। दोनों पक्षों की सहमति से विवाह की तिथि 21 नवंबर (शनिवार) निर्धारित की गई थी। वधू पक्ष के घर में 21 नवंबर के हिसाब से ही टेंट, हलवाई और स्वागत की अन्य तैयारियां चल रही थीं।

कैसे हुई गफलत? बताया जा रहा है कि निमंत्रण पत्र या लग्न पत्रिका में शादी की तिथि लिखने में किसी स्तर पर मानवीय चूक हो गई, जिससे वर पक्ष को 20 नवंबर की तारीख का भ्रम हो गया। इसी गफलत में शुक्रवार (20 नवंबर) की शाम को ही दूल्हा नरसिंह करीब सौ बारातियों के साथ बैंड-बाजे के संग दुल्हन के घर बांसगंज मखदुमपुर पहुंच गया। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो वधू पक्ष के लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि उनके यहां अभी शादी की तैयारियां पूरी भी नहीं हुई थीं।

आधे बाराती लौटे, दिन में हुई विदाई जब दोनों पक्षों ने शादी के कार्ड और लग्न पत्रिका का मिलान किया, तब जाकर तिथि में हुई गलती का पता चला। अचानक आई बारात को देखकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी और उनके परिजनों ने बिना घबराए ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल नाश्ते और भोजन का इंतजाम कराया। वहीं, स्थिति स्पष्ट होने और व्यवस्थाओं को देखते हुए आए हुए करीब सौ बारातियों में से आधे बाराती रात में ही वापस अपने गांव लौट गए, जबकि दूल्हा और करीबी रिश्तेदार वहीं रुक गए।