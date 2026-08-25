जौनपुर में युवक ने ट्रेन के सामने लगाई छलांग, इंटरसिटी की चपेट में आकर हुई मौत

जागरण संवाददाता, भंडारी (जौनपुर)। जंक्शन के आउटर सिग्नल के पास सोमवार की सुबह 47 वर्षीय राजेश शुक्ला ने वाराणसी-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। गुजरात प्रांत के मूल निवासी मृत राजेश शुक्ला फिलहाल बेटी-दामाद के यहां अंबेडकर नगर में रहते थे।

आउटर सिग्नल के पास पटरी किनारे कुछ से खड़ा व्यक्ति लगभग आठ बजे लखनऊ जा रही प्लेटफॉर्म नंबर एक से चली इंटरसिटी एक्सप्रेस के आने पर पटरी पर कूद गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर लगते ही जीआरपी थाना प्रभारी सुनील गोंड व उपनिरीक्षक गिरीश मिश्र सहयोगी जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए।