जौनपुर में उवर्रक की दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित, एक को नोटिस

जागरण संवाददाता, नौपेड़वा (जौनपुर)। रबी फसलों की बोआई के दृष्टिगत जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों किसान फर्टिलाइजर नौपेड़वा, चौहान खाद भंडार कलिंजरा बाजार, अमित कुमार अंकित कुमार तेजीबाजार, रामानंद प्रदीप कुमार बरईपार व मेसर्स गुरु कृपा खाद भंडार बरईपार का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण में किसान फर्टिलाइजर नौपेड़वा द्वारा उर्वरकों की बिक्री में अनियमितता पाये जाने पर लाइसेंस निलंबित किया गया। मेसर्स रामानंद प्रदीप कुमार बरईपार के प्रतिष्ठान पर स्टाक बोर्ड रेट, बोर्ड स्टाक रजिस्टर बिक्री रजिस्टर अपूर्ण व प्रतिष्ठान पर फर्म का नाम अंकित न पाये जाने पर उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया।

इसी क्रम में गुरु कृपा खाद भण्डार बरईपार के प्रतिष्ठान पर स्टाक बोर्ड एवं रेट बोर्ड नहीं पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी द्वारा स्थानीय कृषक विजय प्रताप, रामचंद्र यादव व विनोद कुमार यादव को अपनी उपस्थिति में उर्वरक वितरण कराया गया।