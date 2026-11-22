जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बीबीए, बीसीए, बी.लिव., बीएससी (कृषि) और एमएससी (कृषि) के विषम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फार्म भरने का अंतिम अवसर दिया गया है। सत्र 2026-27 में प्रवेशित संस्थागत एवं कैरी फारवर्ड विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरने और शुल्क जमा करने की तिथियां बढ़ाई गई हैं।परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने 22 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

नए कार्यक्रम के अनुसार 25 नवंबर तक ऑनलाइन विषयों का चयन एवं सत्यापन तथा परीक्षा फार्म भरने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा फार्म भरने का अवसर नहीं दिया जाएगा।बीबीए, बीसीए, बी.लिव., बीएससी (कृषि) और एमएससी (कृषि) के विद्यार्थियों के लिए भी विषम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

स्नातक स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सप्तम एवं नवम सेमेस्टर के संस्थागत विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। संबंधित विद्यार्थी पहले अपने विषय और प्रश्नपत्रों का सही चयन कर फार्म भरेंगे।वहीं, स्नातक के पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर के संस्थागत एवं कैरी फारवर्ड तथा प्रथम सेमेस्टर के छूटे हुए और तृतीय सेमेस्टर के कैरी फारवर्ड विद्यार्थियों के फार्म पूर्व की तरह विश्वविद्यालय पोर्टल से भरे जाएंगे।