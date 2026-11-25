जागरण संवाददाता, जौनपुर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में एक बार फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी व सपा सैफई जाएगी। उन्होंने यह बातें सुइथाकला गांव में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचने पर बुधवार को यह बातें कहीं।

अखिलेश यादव की ओर से पीडीए को नए रूप से परिभाषित करने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले वह अपनी पार्टी के बीस-पच्चीस गुंडों को बैठाकर पीडीए की सर्वमान्य परिभाषा तय कर लें। वह यहीं नहीं रूके।