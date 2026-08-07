जौनपुर की इमरती और एटम बम मिठाई का देश-दुनिया में बजेगा डंका, ODOP योजना में हुए शामिल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश के विशिष्ट व्यंजनों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत जौनपुर के प्रसिद्ध व्यंजनों इमरती, एटमबम मिठाई और जौनपुर की मशहूर मूली को चुना गया है।

डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशुतोष सहाय पाठक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और विपणन के जरिए स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।