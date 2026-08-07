पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विज्ञान छात्रों का इंडक्शन, जीनोमिक्स विशेषज्ञ ने शोध की राह दिखाई

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। विज्ञान की पढ़ाई को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को शोध और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ नए सवाल तलाशने और उनके समाधान खोजने की जिज्ञासा ही भविष्य के बेहतर शोध की नींव बनती है।

यह बातें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं मानव आनुवंशिकी विशेषज्ञ प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे ने विज्ञान संकाय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम में कहीं। प्रो. चौबे ने भारत की जनसंख्या के इतिहास, मानव प्रवासन तथा भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता पर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक जीनोमिक्स के माध्यम से मानव सभ्यता के प्राचीन इतिहास और विभिन्न क्षेत्रों में मानव प्रवासन की कड़ियों को वैज्ञानिक आधार पर समझने की नई संभावनाएं विकसित हुई हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से शोध के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने और वैश्विक स्तर पर मौलिक योगदान के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।अध्यक्षता करते हुए विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. प्रदीप कुमार ने संकाय की शैक्षणिक उपलब्धियों, आधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं की जानकारी दी।