मशरूम उत्पादन से बदली जौनपुर में महिलाओं की तकदीर, कम जगह और कम लागत में कर रहीं मोटी कमाई

जागरण संवाददाता, जौनपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विकास खंड बक्शा के ग्राम सभा नरी स्थित 'सिराजे-ए-हिन्द मशरूम फार्म' का उप कृषि निदेशक डॉ. अश्वनी सिंह और जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने निरीक्षण किया।

इस दौरान साधना खरवार द्वारा संचालित 'जन कल्याण आजीविका स्वयं सहायता समूह' की मशरूम उत्पादन इकाई का विस्तृत अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने उत्पादन प्रक्रिया और संसाधनों की जानकारी ली। उप कृषि निदेशक डॉ. अश्वनी सिंह ने कहा कि मशरूम उत्पादन कम स्थान में आय बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है।

जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने कहा कि ऐसी गतिविधियां ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। मशरूम फार्म के निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने चक्रवात से प्रभावित फसलों का किसानों के खेतों में पहुंचकर स्थलीय जायजा लिया।