जौनपुर में समूह के प्रोडक्ट को बाजार देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगा शोरूम, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, जौनपुर। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के हुनर को नई पहचान देने व उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर शोरूम बनाया जाएगा। इसके माध्यम से समूहों की ओर से तैयार किए जाने वाले उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के साथ ही बिक्री की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जहां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी वहीं उत्पादों को बेहतर मंच भी मिलेगा।

जिले में 22 हजार स्वयं सहायता समूहों से दो लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। इनमे अधिकांश महिलाएं स्थानीय संसाधनों और अपनी पारंपरिक कला का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करती हैं। इनमें घरेलू उपयोग की वस्तुओं के साथ ही हस्तशिल्प, सजावटी सामान, खाद्य पदार्थ और अन्य स्थानीय उत्पाद शामिल हैं।

महिलाएं अचार से लेकर पापड़, नमकीन से लेकर अचार तक बना रही हैं। हालांकि, उत्पाद तैयार करने के बाद उन्हें उचित बाजार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती रहती है। कई बार बाजार तक पहुंच नहीं होने के कारण बेहतर उत्पाद भी सीमित दायरे में ही बिक पाते हैं।