गाजीपुर में दशहरा पर 60 फुट के रावण होगा दहन, Facebook और YouTube पर सीधा प्रसारण

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विजयादशमी पर मंगलवार यानी 20 अक्टूबर को लंका मैदान में 60 फीट के विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राम-रावण युद्ध के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला बटन दबाकर रावण का दहन करेंगे।

रात आठ बजे होने वाले इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। रामलीला कमेटी ने नगरवासियों से सपरिवार पहुंचकर विजयादशमी की पारंपरिक लीला का साक्षी बनने की अपील की है। कमेटी के मंत्री ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि रामलीला मंचन के 15वें दिन लंका मैदान स्थित 65 फीट के रावण बाड़े में राम-रावण युद्ध की लीला होगी। इसके बाद जिलाधिकारी के हाथों रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे।

शाम सात बजे तक ही दुर्गा प्रतिमाओं का प्रवेश कमेटी ने दुर्गा पूजा समितियों से अपील की है कि मां दुर्गा की प्रतिमाएं प्रभु श्रीराम को आशीर्वाद देने की परंपरा के तहत गेट नंबर चार से लंका मैदान में लाई जाएं। प्रतिमाओं को शाम सात बजे तक ही मैदान में प्रवेश की अनुमति होगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद रावण बाड़े में राम-रावण युद्ध की पारंपरिक लीला का मंचन शुरू होगा और रात आठ बजे पुतला दहन किया जाएगा।