यूपी में नदी किनारे बसे किसानों को मिलेगी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग, जौनपुर में फ्री दिए जाएंगे कृषि उपकरण

जागरण संवाददाता, जौनपुर। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से बीमार हो रही मिट्टी तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए शासन स्तर विशेष पहल की गई है। जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रथम चरण में आदि गंगा गोमती के किनारे बसे 10 विकास खंडों के 55 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के पांच सौ किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र पर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जनपद में अभियान से 6,775 किसानों को जोड़कर 3,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सुचारू संचालन के लिए 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। चयनित किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने के साथ ही जीवामृत, घनामृत और बीजामृत तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जैविक इनपुट तैयार करने में सहूलियत के लिए किसानों को आवश्यक उपकरण भी निश्शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

उप परियोजना निदेशक (आत्मा) डॉ. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल से की जाने वाली कृषि ही प्राकृतिक खेती है। यह केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन में भी यदि पशुओं को भोजन और दवाएं प्राकृतिक रूप से दी जाएं, तो उनके उत्पाद भी जैविक श्रेणी में आते हैं।

प्राकृतिक खेती के प्रमुख घटक मृदा स्वास्थ्य सुधार: गर्मी में गहरी जुताई, मल्चिंग और फसल चक्र का पालन।

जैविक पोषण: गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, पीएसबी कल्चर, माइकोराइजा और राइजोबियम का उपयोग।

कीट व रोग नियंत्रण: ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना जैसे जैविक नियंत्रकों का प्रयोग।