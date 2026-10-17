अन्नदाताओं को अनुदान का तोहफा, जौनपुर में उन्नत बीजों और खेती के लिए मिलेगा 4000 प्रति हेक्टेयर अनुदान

जागरण संवाददाता, जौनपुर। अन्नदाताओं को नवीन कृषि तकनीकों से परिचित कराकर उन्हें बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस साल जिले में 1328 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी फसलों का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा तय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 1160 हेक्टेयर और आत्मा योजना के अंतर्गत 168 हेक्टेयर में फसलों का प्रदर्शन किया जाएगा। चयनित किसानों को उन्नत किस्म के बीजों व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा।

खेती पूरी तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों की सीधी देखरेख और निगरानी में होती है, जिससे किसानों को निकट भविष्य में आने वाली नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिल जाता है। किन फसलों का होगा प्रदर्शन: कृषि विभाग की योजना के मुताबिक जनपद में इस बार निम्नलिखित फसलों के लिए प्रदर्शन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं: गेहूं: 710 हेक्टेयर सरसों: 521 हेक्टेयर चना: 87 हेक्टेयर मटर: 10 हेक्टेयर



रबी सीजन में 2,17,023 हेक्टेयर में होगी खेती