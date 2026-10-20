किसानों को आमदनी बढ़ाने का मिलेगा नया जरिया, गोशालाओं के लिए खेतों में उगा हरा चारा खरीदेगी सरकार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। गोआश्रय स्थल में रखे गए पशुओं कोे सेहतमंद बनाने के लिए हरा चारा दिया जाएगा। इसके लिए आस-पास के गांवों के उन किसानों से अनुबंध किया जा रहा है वर्षभर हरा चारा उपलब्ध कराएंगे। किसानों से चारा दो से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। किसान खेती के साथ ही हरा चारा भी उगाएंगे। चारा को आवश्यकता अनुसार गो आश्रय स्थल को आपूर्ति करेंगे।

जनपद में अभी तक 30 किसानों से 35 हेक्टेयर हरा चारा का अनुबंध किया गया है। अब तक बड़ी-बड़ी कंपनियां भूसा व साइलेज की आपूर्ति के लिए टेंडर लेती थी, लेकिन अब गांवों के किसानों से ही अनुबंध करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार भी मिलेगा।

जिले की 68 गोशालाओं में 11750 पशुओं को आश्रय दिया गया है। गोआश्रयों में पशुओं को पहले सिर्फ चार किलोग्राम भूसा दिया जाता था। हरा चारा न मिलने से जहां वह चाव से नहीं खाते थे वहीं पौष्टिक आहार के अभाव में कमजोर भी हो रहे थे। अब इन पशुओं को भूसा के साथ साइलेज देने की व्यवस्था लागू की गई।