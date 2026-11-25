जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले की पारंपरिक दरी उद्योग को अब नई पहचान और संजीवनी मिलने की उम्मीद जगी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना में शामिल होने के बावजूद अपेक्षित सुविधाओं और प्रोत्साहन के अभाव में दम तोड़ रहे इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन कार्य योजना तैयार करेगा।

इसके माध्यम से दरी बुनकरों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही उद्योग को बाजार से जोड़ने और इसकी पहचान व्यापक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। जौनपुर के दरी उद्योग की बदहाली व ओडीओपी में शामिल होने के बाद भी बुनकरों की अनदेखी के मुद्दे को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था। अभियान के माध्यम से उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं, घटते कारोबार, सीमित बाजार और सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिलने जैसे पहलुओं को सामने लाया गया। इसके बाद प्रशासन ने इस दिशा में पहल करने का भरोसा दिया है।

दरी उद्योग की अपनी अलग पहचान है। ऐसे में अब इसे संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों को बल मिलेगा। दरअसल, जिले में दरी बुनाई लंबे समय से रोजगार का प्रमुख माध्यम रही है। बड़ी संख्या में परिवार इस परंपरागत कारोबार से जुड़े हैं।

हालांकि, बदलते बाजार, मशीन निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमत ने बुनकरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामपुर, मड़ियाहूं, बरसठी व रामनगर बड़ी संख्या में लोग दरी के कारोबार से जुड़े थे, जिनकी संख्या अब सिमट रही है।