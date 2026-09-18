जौनपुर में 422 गरीब परिवारों को मिला PM आवास योजना का लाभ, खाते में भेजे गए एक लाख रुपये

जागरण संवाददाता, बदलापुर (जौनपुर)। नगर पंचायत बदलापुर के 15 वार्डों में रहने वाले 422 गरीब व जरूरतमंद परिवारों का अपना पक्का मकान बनाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चयनित सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किश्त के रूप में एक-एक लाख रुपये भेज दी गई हैं। खाते में राशि पहुंचते ही लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने निर्माण कार्य की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि वैभव सिंह ने बताया कि योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता तीन चरणों में दी जाएगी। पहली किस्त के एक लाख रुपये से मकान की नींव व दीवारों का ढांचा तैयार होगा।

इसके बाद लेंटर के निर्माण के लिए दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये दिए जाएंगे। अंतिम किस्त के 50 हजार रुपये प्लास्टर, फिनिशिंग व अन्य शेष कार्यों के लिए जारी किए जाएंगे। निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की देखरेख में पूरा कराया जाएगा।