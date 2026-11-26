जागरण संवाददाता, जौनपुर। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 37577 श्रमिकों को राशन कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके लिए लंबे समय से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी। शासन की ओर से निर्देशित किया गया था कि जिन भी श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है उन्हें राशन कार्ड दिया जाए। पहली कड़ी में 37577 श्रमिकों को शामिल कर लिया गया है। शेष को भी जल्द ही यह सुविधा दी जाएगी।

शासन की ओर से मिले निर्देश की कड़ी में श्रमिकों का सत्यापन कराया जा रहा था। लंबी चली प्रक्रिया के बाद यह पता चला कि ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों के आंकड़े में ऐसे भी हैं, जिनके नाम पहले से दर्ज हैं।

तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट व डाटा मिलान के बाद 37 हजार, 577 ऐसे श्रमिक मिले, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। ऐसे लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। जिले में राशन कार्डधारकों की कुल संख्या आठ लाख, 46 हजार, 72 है। नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में 2070 कोटे की दुकानों से कार्डधारक खाद्यान्न ले रहे हैं। विभाग की ओर से सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिससे अधिक से अधिक पात्रों को राशन कार्ड मुहैया कराया जा सके।