यूपी का ऐसा रेलने स्टेशन जहां ट्रेनें तो रुकती हैं, पर यात्रियों को नहीं मिलता टिकट

जागरण संवाददता, जौनपुर। मीरगंज क्षेत्र के जंघई-जफराबाद रेल मार्ग पर स्थित जरौना रेलवे स्टेशन पर पिछले करीब डेढ़ वर्ष से टिकट सुविधा बंद है। ऐसे में यात्री बिना टिकट ट्रेन में सफर करने को मजबूर हैं। जौनपुर और प्रयागराज जंक्शन पर चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। टिकट बिक्री बंद होने से रेलवे को भी प्रतिमाह लाखों रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है।

जरौना स्टेशन से प्रयागराज और जौनपुर के लिए पैसेंजर सहित अन्य ट्रेनों का ठहराव होता है। इसके बावजूद यात्रियों के लिए टिकट की व्यवस्था नहीं है। पहले ठेकेदार के माध्यम से मैनुअल टिकट जारी किए जाते थे। करीब डेढ़ वर्ष पहले ठेका समाप्त होने के बाद से टिकट मिलना बंद हो गया। स्टेशन पर कंप्यूटर से जनरल टिकट जारी करने के लिए यूटीएस की सुविधा भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है।

यात्रियों का कहना है कि टिकट लेने के लिए स्टेशन पर कर्मचारियों से रोजाना पूछताछ करनी पड़ती है। टिकट की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों के सामने बिना टिकट यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। रास्ते में चेकिंग होने पर जुर्माना भरना पड़ता है, जिससे यात्रियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।