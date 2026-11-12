जौनपुर में 13 की रात से 14 की सुबह आठ बजे तक बन्द रहेगा रेलवे फाटक

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर नगर स्थित पश्चिम केबिन पर आवश्यक रेल पथ अनुरक्षण (ट्रैक मेंटेनेंस) कार्य कराए जाने हेतु रेल सुरक्षा एवं संरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे फाटक को 13 अक्टूबर की रात नौ से 14 अक्टूबर की सुबह आठ बजे तक यानी कुल 11 घंटे सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बन्द रखा जाएगा। यह जानकारी उत्तर रेलवे प्रतापगढ़ के वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता रेल पथ ने दी।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे गए पत्र में वरिष्ठ मंडल अभियंता रेल पथ ने उक्त समय पर ट्रैफिक डायवर्जन और पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रेलवे फाटक बन्द होने से वाहनों को कोई परेशानी नहीं उठानी पडे़े इसके लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयागराज से जौनपुर जाने वाले वाहन फूलपुर से जंघई मछलीशहर होते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना होंगे।