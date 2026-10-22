जौनपुर में निकली ऐतिहासिक कलश यात्रा, जय श्रीराम के जयकारों के साथ हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले में भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सेवा भारती के तत्वावधान में गोमती नदी के किनारे स्थित हनुमान घाट से शुरू हुई ऐतिहासिक कलशयात्रा में आस्था का संगम दिखा। सिर पर कलश धारण किए महिलाएं, आकर्षक झांकियां और जगह-जगह हुई पुष्पवर्षा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और यात्रा पर पुष्पवर्षा की गई।

कलशयात्रा में शामिल विभिन्न धार्मिक झांकियां बजरंग बली, राधाकृष्ण, भगवान शंकर आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। सुसज्जित वाहनों पर सवार कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज और आयोजक ज्ञान प्रकाश सिंह यात्रा की अगुवाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रहीं थीं।

किन्नर समाज के लोग भी कलश यात्रा में नाचते झूमते हुए चल रहा था। कई स्थानों पर लोग अपने घरों की छतों और मकानों के सामने खड़े होकर यात्रा का स्वागत करते दिखाई दिए। हनुमान घाट से प्रारंभ हुई कलशयात्रा चहारसू चौराहा, ओलंदगंज, पॉलिटेक्निक चौराहा और वाजिदपुर तिराहा होते हुए बीआरपी कॉलेज के मैदान में पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे।