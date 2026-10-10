पंजाब के नए DGP बने जौनपुर के गौरव यादव, पैतृक गांव में खुशी की लहर; पिता भी कर चुके हैं देश सेवा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बक्शा विकास खंड के नौपेड़वा बेलापार गांव निवासी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गौरव यादव को पंजाब का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

पंजाब कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव को राज्य पुलिस की कमान मिलने की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव बेलापार पहुंची, पूरा क्षेत्र खुशी से झूम उठा और गांव के लोगों ने बधाई दी।

आईपीएस गौरव यादव पूर्व में पंजाब पुलिस के माडर्नाइजेशन विंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान भी कई अहम पदों पर कार्यरत रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष प्रधान सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।