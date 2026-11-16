जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में लगभग दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया इन दिनों आपत्तियों के भंवर में फंस गई है। वरिष्ठता सूची तैयार करने में विभागीय अधिकारियों के भी पसीने छूट रहे हैं। तय तिथि सात नवंबर तक जिलेभर से कुल 250 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिसके चलते प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार सात नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन न तो समय पर वरिष्ठता व पात्रता सूची तैयार हो सकी और न ही प्रदेश के किसी जिले में यह प्रक्रिया पूरी हो पाई। इससे शिक्षकों में नाराजगी भी है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक विरोध शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर है।

शिक्षकों का विरोध है कि भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करना तो ठीक है, लेकिन पदोन्नति में इसे लागू करना गलत है। परिषद के नियमों के अनुसार प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

जिन शिक्षकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों की टीईटी पास की है, उन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक का पद मिलेगा। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे।