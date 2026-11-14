फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की पत्नियों की बनेगी 'स्पाउस आईडी', मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

जागरण संवाददाता: जौनपुर। खेती-किसानी की रीढ़ मानी जाने वाली महिलाओं को कृषि क्षेत्र में एक नई व स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत अब फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज जमीन के मालिक किसान की पत्नी के लिए अलग से 'स्पाउसआईडी' बनाने की व्यवस्था की गई है।

इस नई पहल से जनपद की उन लाखों महिलाओं को बहुत जल्द सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो खेतों में दिन-रात पसीना बहाने के बावजूद जमीन के राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होने के कारण योजनाओं से वंचित रह जाती थीं।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। रोपाई से लेकर कटाई-मड़ाई, फसल की देखरेख और पशुपालन तक का पूरा जिम्मा अमूमन महिलाएं ही संभालती हैं। इसके अलावा पारिवारिक कृषि संबंधी निर्णयों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है, लेकिन, जमीन का मालिकाना हक आमतौर पर पुरुषों के नाम होने के कारण वे औपचारिक रूप से 'किसान' के रूप में पंजीकृत नहीं हो पाती थीं। इसी विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने स्पाउस आईडी का यह खाका तैयार किया है।

मालिकाना हक पर नहीं पड़ेगा कोई असर इस व्यवस्था से जमीन के मालिकाना हक, उत्तराधिकार या किसी अन्य कानूनी अधिकार में कोई फेरबदल नहीं होगा। यह विशेष व्यवस्था पूरी तरह से कृषि संबंधी पहचान और सुविधाओं के दायरे तक ही सीमित रहेगी। इसकी प्रक्रिया शेयरक्रापर व टेनेंट (बटाईदार एवं पट्टेदार) आईडी की व्यवस्था के बिल्कुल समान होगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष पर सरकार की पहल वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में महिला किसानों की पहचान और कृषि में उनके अमूल्य योगदान को आधिकारिक मान्यता देने के लिहाज से यह पहल बेहद सामयिक और क्रांतिकारी मानी जा रही है।