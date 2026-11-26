जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में संविधान गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विद्यासागर सोनकर ने चिकित्सकों के परिश्रम और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है। चिकित्सक वर्षों की शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद मानव सेवा में जुटते हैं, इसलिए समाज को उनके कार्यों का सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान, संविधान की प्रस्तावना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को संविधान के आदर्शों का पालन करने का संकल्प दिलाया। प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) आरबी कमल ने महाविद्यालय की चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि संबद्ध चिकित्सालय में करीब 140 बेड और विभिन्न विभागों में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है।