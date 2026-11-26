जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर सत्र 2026-27 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार को विधि-विधान से पूजन-अर्चन के साथ शुरू हुआ। बाला साहब देवरस केंद्रीय मूल्यांकन भवन में कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने पूजन-अर्चन कर मूल्यांकन कार्य के सुचारु एवं निर्विघ्न संचालन की कामना की। इसके बाद उन्होंने परीक्षकों को अपने हाथों से उत्तर पुस्तिकाएं सौंपकर मूल्यांकन कार्य का शुभारंभ कराया।

कुलपति ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की मेहनत और शैक्षणिक योग्यता का आकलन होता है। ऐसे में मूल्यांकन में पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और गंभीरता बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य निर्धारित समयावधि में परीक्षा परिणाम घोषित करना है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक परेशानी न हो।

इसके लिए अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी।परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने परीक्षकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने को कहा। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन की शुद्धता विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य से सीधे जुड़ी है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।