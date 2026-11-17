जागरण संवाददाता, गौराबादशाहपुर (जौनपुर)। विकास खंड धर्मापुर के बी-पैक्स गौरा समिति में 4.24 लाख रुपये से अधिक की धनराशि के गबन व महत्वपूर्ण अभिलेख गायब किए जाने का मामला सामने आया है। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मल्हनी गांव निवासी आरोपित तत्कालीन सचिव अशोक कुमार यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विपिन कुमार यादव ने तहरीर दी कि 22 जुलाई 2026 को बी-पैक्स समिति गौरा के जिला सहकारी बैंक से प्राप्त वित्तीय रिकार्ड की प्रारंभिक जांच की गई तो तत्कालीन सचिव अशोक कुमार यादव के कार्यकाल में समिति की 4 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि के गबन अथवा आहरण कर लिए जाने की बात सामने आई।